Doosan Fuel Cell verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Doosan Fuel Cell lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 342,22 KRW. Im Vorjahresquartal waren -214,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 145,23 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,81 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at