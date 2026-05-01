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01.05.2026 06:31:29
Doosan Fuel Cell vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Doosan Fuel Cell lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 161,12 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Doosan Fuel Cell -124,000 KRW je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 144,85 Milliarden KRW gegenüber 99,75 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von 161,140 KRW gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 122,66 Milliarden KRW geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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