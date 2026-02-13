Doosan Fuel Cell zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Doosan Fuel Cell stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1267,29 KRW. Im Vorjahresquartal waren -76,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 48,10 Prozent zurück. Hier wurden 135,77 Milliarden KRW gegenüber 261,58 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1622,650 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren -128,000 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Doosan Fuel Cell in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 454,79 Milliarden KRW im Vergleich zu 411,78 Milliarden KRW im Vorjahr.

