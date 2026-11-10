Doosan gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Doosan präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3718,58 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 6789,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Doosan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5 426,90 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4 452,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at