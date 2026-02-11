11.02.2026 06:31:28

Doosan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Doosan gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1742,81 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Doosan -9142,000 KRW je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 5 686,66 Milliarden KRW gegenüber 5 199,80 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten hatten einen Verlust von 8435,000 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 5 417,50 Milliarden KRW erwartet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 11834,51 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -12665,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 19 784,14 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18 132,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 16670,95 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 19 667,63 Milliarden KRW gelegen.

