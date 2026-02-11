11.02.2026 06:31:28

Doosan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Doosan hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1742,81 KRW gegenüber -9192,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Doosan mit einem Umsatz von insgesamt 5 686,66 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5 199,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 9,36 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 2647,287 KRW sowie einen Umsatz von 5 398,69 Milliarden KRW prognostiziert.

In Sachen EPS wurden 11834,51 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Doosan -12715,000 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 19 784,14 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18 132,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 16040,98 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 19 641,78 Milliarden KRW gerechnet.

