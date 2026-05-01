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01.05.2026 06:31:29
Doosan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Doosan hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1854,55 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1327,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5 060,30 Milliarden KRW – ein Plus von 17,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Doosan 4 298,68 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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