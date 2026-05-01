Doosan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Doosan stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1854,55 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1327,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 5 060,30 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4 298,68 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1980,83 KRW sowie einen Umsatz von 4 850,62 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at