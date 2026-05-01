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01.05.2026 06:31:29
Doosan Heavy Industries and Construction hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Doosan Heavy Industries and Construction hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 KRW, nach -108,000 KRW im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3 748,57 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4 261,13 Milliarden KRW ausgewiesen.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,18 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4 238,90 Milliarden KRW gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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