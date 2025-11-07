Doosan Heavy Industries and Construction präsentierte Quartalsergebnisse

Doosan Heavy Industries and Construction hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -78,18 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Doosan Heavy Industries and Construction ein EPS von -86,000 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Doosan Heavy Industries and Construction im vergangenen Quartal 3 880,35 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Doosan Heavy Industries and Construction 3 395,57 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Verlust je Aktie im Quartal hatten bei 78,186 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3 980,94 Milliarden KRW ausgegangen.

Redaktion finanzen.at