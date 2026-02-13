|
13.02.2026 06:31:29
Doosan Heavy Industries and Construction: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Doosan Heavy Industries and Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 301,57 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -178,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Doosan Heavy Industries and Construction mit einem Umsatz von insgesamt 4 859,93 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 589,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 5,90 Prozent gesteigert.
Doosan Heavy Industries and Construction hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 320,29 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 174,00 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,08 Prozent auf 17 057,88 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16 233,06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.