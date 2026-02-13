Doosan Heavy Industries and Construction: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Doosan Heavy Industries and Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 301,57 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -178,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Doosan Heavy Industries and Construction mit einem Umsatz von insgesamt 4 859,93 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 589,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 5,90 Prozent gesteigert.

Doosan Heavy Industries and Construction hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 320,29 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 174,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,08 Prozent auf 17 057,88 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16 233,06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at