Doosan Heavy Industries and Construction: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Doosan Heavy Industries and Construction veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 246,06 KRW. Im Vorjahresviertel waren 204,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4 724,81 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 4 569,02 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at