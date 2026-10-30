Doosan Heavy Industries and Construction stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Doosan Heavy Industries and Construction äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 21,38 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Doosan Heavy Industries and Construction -78,000 KRW je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Doosan Heavy Industries and Construction in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4 449,42 Milliarden KRW im Vergleich zu 3 880,35 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at