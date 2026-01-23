Doosan Infracore legte Quartalsergebnis vor

Doosan Infracore hat am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 44,70 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 18,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 938,90 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 214,58 Milliarden KRW ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 754,94 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 556,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4 547,82 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte Doosan Infracore 4 114,19 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 904,00 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 4 495,00 Milliarden KRW geschätzt.

