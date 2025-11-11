Doosan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Doosan äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 5655,35 KRW gegenüber -4962,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3 878,51 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4 452,40 Milliarden KRW ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4139,50 KRW sowie einem Umsatz von 4 712,61 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at