|
11.11.2025 06:31:28
Doosan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Doosan äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 5655,35 KRW gegenüber -4962,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3 878,51 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4 452,40 Milliarden KRW ausgewiesen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4139,50 KRW sowie einem Umsatz von 4 712,61 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.