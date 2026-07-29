Doosan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Doosan ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Doosan die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 16842,69 KRW gegenüber 4405,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 5 586,10 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Doosan 5 346,44 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at