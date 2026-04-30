Doosan Robotics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Doosan Robotics hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -141,39 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Doosan Robotics ein EPS von -145,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 189,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,30 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 5,28 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Verlust je Aktie von 141,392 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 15,30 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at