Doosan Robotics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Doosan Robotics lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Doosan Robotics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 256,92 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -357,000 KRW je Aktie gewesen.

Doosan Robotics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,00 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Doosan Robotics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 856,150 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -564,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,58 Prozent auf 32,98 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at