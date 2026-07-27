Doosan Robotics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Doosan Robotics hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 197,35 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -256,000 KRW erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 289,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,67 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 4,53 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at