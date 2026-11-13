Doosan Solus gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Doosan Solus hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -661,16 KRW. Ein Jahr zuvor waren -111,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,53 Prozent auf 125,50 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 145,13 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at