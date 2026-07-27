Doosan Solus gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Doosan Solus präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 465,32 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -451,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Doosan Solus 101,90 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 143,86 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at