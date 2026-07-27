Doosan Solus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Doosan Solus präsentierte in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 465,32 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -451,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Doosan Solus in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 101,90 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 143,86 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at