Doosan Solus legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Doosan Solus hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -111,11 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Doosan Solus ein EPS von -239,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 145,10 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134,65 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at