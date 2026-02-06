Doosan Solus öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Doosan Solus ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Doosan Solus die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 750,12 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Doosan Solus 269,00 KRW je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 169,84 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 165,73 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1484,820 KRW. Im Vorjahr hatten 51,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 616,44 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 570,95 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 946,494 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 599,46 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at