Doosan Solus: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Doosan Solus hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Doosan Solus vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 111,11 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -239,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 145,10 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,65 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at