Doosan Solus: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Doosan Solus hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 661,16 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -111,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 125,50 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,13 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at