Doosan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Doosan äußerte sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Doosan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16842,69 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4405,00 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5 586,10 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 5 346,44 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at