11.11.2025 06:31:28
Doosan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Doosan hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5655,35 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Doosan -4962,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 4 452,40 Milliarden KRW gegenüber 3 878,51 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 740,000 KRW ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4 517,02 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden.
