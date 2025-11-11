Doosan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Doosan hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5655,35 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Doosan -4962,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 4 452,40 Milliarden KRW gegenüber 3 878,51 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 740,000 KRW ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4 517,02 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at