Honeywell Aerospace Aktie

Honeywell Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A429HW / ISIN: US43849R1059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Erwartungsdruck 06.08.2026 17:25:00

Doppelschlag belast Kurs: Honeywell Aerospace stürzt nach schwacher Bilanz und Prognose-Kürzung ab

Doppelschlag belast Kurs: Honeywell Aerospace stürzt nach schwacher Bilanz und Prognose-Kürzung ab

Enttäuschende Quartalszahlen und eine gesenkte Prognose sorgen bei Anlegern von Honeywell Aerospace für Ernüchterung und lösen einen kräftigen Kursrückgang aus.

  • Honeywell Aerospace-Aktie nach Zahlen unter Druck
  • Nettogewinn bricht im zweiten Quartal um rund 70 Prozent ein
  • Honeywell Aerospace kappt seine Wachstums- und Ergebnisprognose für 2026

Die Honeywell Aerospace-Aktie steht am Donnerstag im NASDAQ-Handel deutlich unter Druck: Der Titel gibt zeitweise 20,25 Prozent auf 162,41 US-Dollar ab. Auslöser ist die erste Quartalsbilanz des Unternehmens als eigenständiger Konzern, die der Luftfahrt- und Verteidigungszulieferer gestern vorlegte. Zwar wuchs der Umsatz um 5 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar, doch der Nettogewinn brach von 852 auf 256 Millionen US-Dollar ein, ein Rückgang von rund 70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Außerdem kappte das Management seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich, was die Verkaufswelle bei Anlegern zusätzlich befeuert.

Honeywell Aerospace-Aktie: Prognose für 2026 gekappt

Besonders schwer wiegt für Anleger die Anpassung des Ausblicks. Wie aus der offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, rechnet Honeywell Aerospace für das laufende Geschäftsjahr nun nur noch mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent, nachdem das Unternehmen zuvor 7 bis 9 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Auch beim pro forma bereinigten EBIT auf Basis der eigenständigen Struktur rutscht die Zielspanne von 4,65 bis 4,75 Milliarden auf 4,35 bis 4,45 Milliarden US-Dollar. Erstmals nennt das Unternehmen zudem eine Spanne für das bereinigte Ergebnis je Aktie von 7,60 bis 7,90 US-Dollar. Vorstandschef Jim Currier begründete den Schritt damit, die Prognose an die "unter Beweis gestellten Fähigkeiten" der Lieferkette anzupassen.

Sondereffekte und Zinskosten drücken auf den Gewinn

Der Gewinneinbruch ist zu einem großen Teil auf die Kosten der Aufspaltung von Honeywell International zurückzuführen, die inzwischen als Honeywell Technologies firmiert. Allein die Transaktionskosten der Abspaltung summierten sich im Quartal auf 329 Millionen US-Dollar, nach 17 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Hinzu kommen erstmals Zinsaufwendungen von 200 Millionen US-Dollar für die neu aufgenommene Verschuldung als eigenständiges Unternehmen, die im Vorjahresquartal noch bei null lag. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sackte dadurch um 32 Prozent auf 1,87 US-Dollar ab, während das unbereinigte Ergebnis je Aktie sogar um 71 Prozent auf 0,78 US-Dollar einbrach. Auch das bereinigte EBIT gab um 7 Prozent auf rund 1,0 Milliarden US-Dollar nach, belastet von rund 100 Millionen US-Dollar an Abspaltungskosten und Abschreibungen auf Vorräte.

Operatives Wachstum hält trotz der Belastungen an

Abseits der Sondereffekte zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Auftragsbestand wuchs zum Quartalsende auf 18,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und die Bestellungen der vergangenen zwölf Monate legten um 8 Prozent zu, getragen von der Sparte Defense and Space. Im Aftermarket-Geschäft mit Ersatzteilen und Wartung stiegen die Erlöse um 8 Prozent auf 2,0 Milliarden US-Dollar. Auf Segmentebene tut sich allerdings eine Schere auf: Während der Bereich Control Systems sein bereinigtes Ergebnis um 8 Prozent steigern konnte, brach es bei Engines and Power Systems um 32 Prozent ein, weil ein ungünstiger Produktmix und höhere Kosten den Effekt höherer Preise mehr als aufzehrten.

Für Anleger dürfte in den kommenden Monaten entscheidend sein, ob sich die von Currier angesprochenen Lieferkettenprobleme wie geplant entschärfen und ob die im dritten Quartal vorgelegten Zahlen bereits innerhalb der neuen, niedrigeren Zielspanne für das zweite Halbjahr liegen.

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Honeywell Aerospace mit der finanzen.net zero App mobil handeln, ab 0 Euro Ordergebühr.

STOCKS (WKN, ISIN): US43849R1059
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HENSOLDT-Aktie steigt: Analysten mit unterschiedlichen Urteilen
Merck-Aktie höher: Robuste Zahlen im zweiten Quartal - Jahresprognose steigt
IonQ-Aktie deutlich fester: Erneut rote Zahlen trotz Umsatzsprung

Bildquelle: SNEHIT PHOTO / Shutterstock.com

Nachrichten zu Honeywell Aerospace

mehr Nachrichten

Analysen zu Honeywell Aerospace

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Honeywell Aerospace 144,22 6,97% Honeywell Aerospace

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen