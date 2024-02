Doppelspitze führt Linke künftig im Bundestag

Berlin (Reuters) - Eine Doppelspitze führt künftig die Linke im Bundestag.

Die neue Gruppe mit insgesamt 28 Mitgliedern wählte die Abgeordneten Sören Pellmann und Heidi Reichinnek am Montag bei einer Klausur in Berlin, wie ein Pressesprecher am Abend mitteilte. Sie sollen auf den langjährigen Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch folgen, der sich aus der ersten Reihe zurückzieht. Als Parlamentarischer Geschäftsführer wurde Christian Görke gewählt. Die Linksfraktion hatte sich im Dezember aufgelöst, nachdem Sahra Wagenknecht und neun weitere Abgeordnete aus der Partei ausgetreten waren. Seitdem bildet die Linkspartei eine Gruppe im Bundestag.

