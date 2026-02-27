|
Dorchester Minerals LPPartnership Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Dorchester Minerals LPPartnership Units präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Dorchester Minerals LPPartnership Units mit einem Umsatz von insgesamt 41,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,41 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 152,83 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 161,52 Millionen USD umgesetzt worden waren.
