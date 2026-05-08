Dorchester Minerals LPPartnership Units verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dorchester Minerals LPPartnership Units hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,42 Prozent auf 58,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at