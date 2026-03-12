Dorel Industries A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dorel Industries A hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,130 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 388,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 457,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,100 CAD. Im Vorjahr hatten -7,230 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 12,04 Prozent auf 1,66 Milliarden CAD. Im Vorjahr hatte Dorel Industries A 1,89 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at