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11.11.2026 06:31:29
Dorel Industries A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dorel Industries A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -2,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,00 Prozent auf 386,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Dorel Industries A 411,2 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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