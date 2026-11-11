Dorel Industries A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dorel Industries A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -2,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,00 Prozent auf 386,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Dorel Industries A 411,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at