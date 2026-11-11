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11.11.2026 06:31:29
Dorel Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Dorel Industries präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 CAD. Im Vorjahresquartal waren -2,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 386,5 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 411,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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