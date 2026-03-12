Dorel Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dorel Industries hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren -3,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dorel Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 388,9 Millionen CAD im Vergleich zu 457,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,100 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -7,230 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,04 Prozent auf 1,66 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,89 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at