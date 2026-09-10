Dorfkäserei ruft neun weitere Käseprodukte zurück

BÜHLERZELL (dpa-AFX) - Eine Dorfkäserei aus Bühlerzell nordöstlich von Stuttgart dehnt einen Rückruf um neun weitere Produkte aus, die in ihrem Reifekeller lagen. Sie werden oder wurden in Baden-Württemberg, Bayern und weiteren 13 Bundesländern über den Lebensmitteleinzelhandel, Naturkost- und Feinkosthandel, Metzgereien, Hofläden, Gastronomie sowie die eigene Verkaufsstelle verkauft. Das teilte die Käserei mit.

Anlass ist demnach ein Befund von Listeria monocytogenes - einem Bakterium - in einer Charge des Weinbauernkäses vor ein paar Tagen. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass weitere im benachbarten Reifekeller gelagerte Ware betroffen ist, würden nun vorsorglich zudem alle Chargen der folgenden Sorten zurückgerufen:

* Bühlertaler

* St. Barbara mittelalt

* St. Barbara

* Schwäbischer Rahmkäse

* Pfefferkäse

* Schabzigerkleekäse

* Geifertshofener Blütenfee

* Geifertshofener Classico gerieben

* Bio-Reibekäsemischung

Betroffen seien diesmal alle Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 20.11.2026 mit dem Identitätskennzeichen BW 445 EG - sowohl als verpackte SB-Stücke in allen Grammaturen als auch als lose an der Käsetheke verkaufte Ware.

Am Sonntag wurde bekannt, dass sich das Bakterium in einer Charge des Weinbauernkäses nachweisen ließ. Betroffen hierbei sind laut Käserei Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdaten bis 30.10.2026 und dem Identitätskennzeichen DE BW 445 EG. Konkret betraf der Rückruf demnach folgende Käseprodukte:

* Weinbauernkäse (Bioland)

* Weinbauernkäse mittelalt (Bioland)

* Wengert (Demeter)

* Alter Wengert (Demeter)

* Geifertshofener Classico (Bioland)

* Schwäbischer Trollingerkäse (Bioland)

Durchfall und Fieber sind deutliche Zeichen

Eine Listerien-Erkrankung ist vor allem für Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem gefährlich. Anzeichen sind Symptome wie Durchfall oder Fieber, die meist innerhalb von 14 Tagen nach einer Infektion auftreten, wie es auf der Seite lebensmittelwarnung.de über die möglichen Folgen heißt. Ärztlicher Rat wird empfohlen./tat/DP/men