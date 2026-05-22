Dorian LPG: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dorian LPG hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dorian LPG 0,190 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 153,3 Millionen USD – ein Plus von 101,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dorian LPG 75,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,54 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 481,51 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Dorian LPG einen Umsatz von 353,34 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD und einen Umsatz von 451,10 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at