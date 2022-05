Dorian LPG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dorian LPG präsentierte in der am 26.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

In Sachen EPS wurden 0,620 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dorian LPG 0,860 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dorian LPG in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 79,6 Millionen USD im Vergleich zu 99,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,33 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,71 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 274,22 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 13,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 315,94 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 291,99 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at