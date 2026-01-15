dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
|
15.01.2026 06:30:13
dormakaba testet innovative Zutrittssysteme im nördlichsten Eishotel der Welt
|
dormakaba Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Rümlang/Alta, 15. Januar 2026 – Technik trifft auf extreme Bedingungen: dormakaba hat im Resort Sorrisniva in der arktischen Region Alta in Norwegen ein aussergewöhnliches Pilotprojekt gestartet. Das Resort beherbergt das nördlichste Eishotel der Welt und empfängt jedes Jahr bis zu 15.000 Besucher. Mit dem Projekt testet dormakaba seine Zutrittslösungen unter extremen klimatischen Bedingungen. Ziel des Pilotprojekts ist es, neue Erkenntnisse für die Weiterentwicklung von Technologien zu gewinnen, die Gebäude weltweit energieeffizienter, zuverlässiger und komfortabler machen.
dormakaba testet Zutrittssysteme, die den Energieverbrauch senken und auch bei extremen Minustemperaturen und arktischen Wetterbedingungen zuverlässig funktionieren. Die Pilotinstallation umfasst wichtige Bereiche des Resorts – vom Restaurant der Arctic Wilderness Lodge über das Hauptgebäude bis hin zur Tür, die zum Eingang des Eishotels führt.
