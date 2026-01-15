dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

dormakaba testet innovative Zutrittssysteme im nördlichsten Eishotel der Welt



Rümlang/Alta, 15. Januar 2026 – Technik trifft auf extreme Bedingungen: dormakaba hat im Resort Sorrisniva in der arktischen Region Alta in Norwegen ein aussergewöhnliches Pilotprojekt gestartet. Das Resort beherbergt das nördlichste Eishotel der Welt und empfängt jedes Jahr bis zu 15.000 Besucher. Mit dem Projekt testet dormakaba seine Zutrittslösungen unter extremen klimatischen Bedingungen. Ziel des Pilotprojekts ist es, neue Erkenntnisse für die Weiterentwicklung von Technologien zu gewinnen, die Gebäude weltweit energieeffizienter, zuverlässiger und komfortabler machen. dormakaba testet Zutrittssysteme, die den Energieverbrauch senken und auch bei extremen Minustemperaturen und arktischen Wetterbedingungen zuverlässig funktionieren. Die Pilotinstallation umfasst wichtige Bereiche des Resorts – vom Restaurant der Arctic Wilderness Lodge über das Hauptgebäude bis hin zur Tür, die zum Eingang des Eishotels führt.



Innovationen in der Arktis

„Das Testen unserer Lösungen in einer Umgebung aus Eis und Schnee stellt unsere technische Entwicklung vor Herausforderungen, die weit über die üblichen Grenzen hinausgehen“, sagt Till Reuter, CEO dormakaba. „Wenn unsere Technologie hier zuverlässig funktioniert, dann setzen wir damit Massstäbe in Sachen Effizienz und Belastbarkeit."



Zum Einsatz kommen mehrere aktuelle Innovationen von dormakaba. Im Mittelpunkt steht MotionIQ, das den automatischen Türbetrieb optimiert und den Energieverbrauch sowie die CO2-Emissionen um bis zu 50 Prozent reduzieren kann. Ergänzende Lösungen sorgen für einen effizienten und barrierefreien Besucherfluss. Die digitalen Tools EntriWorX Planner und EntriWorX Insights ermöglichen eine optimierte Planung und eine Echtzeitüberwachung der Systeme. Mit ConnectorOne lassen sich alle Anwendungen nahtlos in Gebäudemanagementplattformen von Drittanbietern integrieren und zentral steuern.



Ein idealer Teststandort für dormakaba

Sorrisniva ist ein international bekanntes Ganzjahresresort mit exklusiven Unterkünften in der Arctic Wilderness Lodge, einzigartigen Übernachtungen im nördlichsten Eishotel der Welt, ausgezeichneter nordischer Küche und vielfältigen Naturerlebnissen. Zu den Gästen zählen Besucher aus aller Welt und auch der König von Norwegen. Bereits 1999 errichtete Sorrisniva Norwegens erstes Eishotel, das seither jeden Winter von lokalen Künstlern neugestaltet wird. Das saisonale Hotel umfasst handgefertigte Eisskulpturen, individuell gestaltete Themensuiten, eine Eisbar sowie eine Eiskapelle. Für dormakaba bietet das Resort ideale Voraussetzungen, um neue Zutrittstechnologien unter realen Extrembedingungen zu testen.



