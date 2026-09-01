dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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01.09.2026 06:26:14
dormakaba unterzeichnet Sale-and-Leaseback-Vereinbarung für den Hauptsitz in Rümlang
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dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Transaktion stärkt die finanzielle Flexibilität und sichert gleichzeitig die Kontinuität am Schweizer Hauptsitz
Die Transaktion ist Teil der laufenden Bestrebungen von dormakaba, die Kapitalallokation zu optimieren und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Durch die Freisetzung des derzeit in Immobilien gebundenen Kapitals kann das Unternehmen gezielter in strategische Initiativen investieren, die sein langfristiges Wachstum und seine Weiterentwicklung unterstützen.
Die Vereinbarung ändert nichts an der Präsenz von dormakaba in Rümlang. Das Unternehmen wird seinen Hauptsitz im Rahmen eines zunächst auf 12 Jahre angelegten Mietvertrags zu marktüblichen Konditionen weiter nutzen. Zudem bestehen Optionen für eine Verlängerung um insgesamt bis zu zehn weitere Jahre. Für Mitarbeitende, Kunden und Geschäftspartner ist damit die vollständige Kontinuität des Betriebs gewährleistet.
«Diese Transaktion ermöglicht es uns, den Wert eines nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerts zu realisieren und gleichzeitig die vollständige betriebliche Kontinuität sicherzustellen», sagte René Peter, Chief Financial Officer von dormakaba. «Die Schweiz ist einer unserer Kernmärkte und bleibt ein wesentlicher Bestandteil unserer Identität und unseres Erfolgs. Der langfristige Mietvertrag unterstreicht unser klares Bekenntnis zu Rümlang als unserem globalen Hauptsitz. Gleichzeitig verschafft uns die Freisetzung des in Immobilien gebundenen Kapitals mehr Flexibilität, um in Innovationen, kundenorientierte Wachstumsinitiativen und die zukünftige Entwicklung unseres Geschäfts zu investieren.»
Die Transaktion spiegelt die günstigen Marktbedingungen und das starke Investoreninteresse an hochwertigen Gewerbeimmobilien wider. dormakaba wird den Standort ohne Unterbrechung weiter nutzen und betreiben.
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Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|dormakaba Holding AG
|Hofwisenstrasse 24
|8153 Rümlang
|Schweiz
|Telefon:
|+41 448189011
|E-Mail:
|info@dormakaba.com
|Internet:
|https://www.dormakabagroup.com
|ISIN:
|CH0011795959
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|529900QMU5ZH99KMQK13
|EQS News ID:
|2391404
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2391404 01.09.2026 CET/CEST
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