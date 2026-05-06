Dorman Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dorman Products präsentierte am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 528,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 507,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at