Dorman Products Aktie

Dorman Products für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R0 / ISIN: US2582781009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 03:02:14

Dorman Products Inc. Reveals Climb In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Dorman Products Inc. (DORM) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $76.42 million, or $2.48 per share. This compares with $55.25 million, or $1.80 per share, last year.

Excluding items, Dorman Products Inc. reported adjusted earnings of $80.757 million or $2.62 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.9% to $543.74 million from $503.77 million last year.

Dorman Products Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $76.42 Mln. vs. $55.25 Mln. last year. -EPS: $2.48 vs. $1.80 last year. -Revenue: $543.74 Mln vs. $503.77 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dorman Products IncShsmehr Nachrichten