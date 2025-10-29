Dorman Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dorman Products ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dorman Products die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dorman Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 543,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 503,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at