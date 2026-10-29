Dorman Products: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dorman Products hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,98 USD. Im letzten Jahr hatte Dorman Products einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 561,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dorman Products 543,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at