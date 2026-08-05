Dorman Products stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dorman Products hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 544,6 Millionen USD gegenüber 541,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at