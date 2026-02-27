Dorman Products stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dorman Products hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,38 USD. Im letzten Jahr hatte Dorman Products einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 537,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 533,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,64 USD. Im Vorjahr hatte Dorman Products 6,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 2,13 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at