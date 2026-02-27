|
27.02.2026 06:31:29
Dorman Products stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dorman Products hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,38 USD. Im letzten Jahr hatte Dorman Products einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 537,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 533,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,64 USD. Im Vorjahr hatte Dorman Products 6,14 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 2,13 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.