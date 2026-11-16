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16.11.2026 06:31:29
Dormy legte Quartalsergebnis vor
Dormy hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde mit 3,17 SEK ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 3,17 SEK, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 376,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 376,8 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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