Dortmund mit Personalsorgen: Ohne Reus, Meunier und Haaland

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) tritt mit großen personellen Sorgen zum Spiel beim FC Augsburg an. Für die Partie in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) fehlen dem BVB unter anderem Kapitän Marco Reus, Rechtsverteidiger Thomas Meunier und weiterhin auch Erling Haaland. "Es gab auch nur wenig Zeit zur Vorbereitung, wir treten mit schwierigen Voraussetzungen an", sagte Dortmunds Trainer Marco Rose am Samstag, zwei Tage nach dem Europapokal-Aus seiner Mannschaft bei den Glasgow Rangers.

Der Einsatz von Nationalspieler Emre Can am Sonntag ist auch noch fraglich, ihn plagen seit dem Glasgow-Spiel Rückenschmerzen. Reus bekam in der Partie einen Schlag auf den Oberschenkel, und bei Meunier brach eine alte Muskelverletzung auf. Zudem fallen weiterhin Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou (beide Muskelfaserriss) aus.

Einziger Lichtblick: Linksverteidiger Raphael Guerreiro, der am Donnerstag kurzfristig ausgefallen war, habe "grundsätzlich grünes Licht gegeben", sagte Rose.

Keine Hoffnungen machte der BVB-Trainer auf ein Comeback von Haaland. Der 21 Jahre Norweger fehlte in den vergangenen Wochen wegen muskulärer Probleme. "Das ist eine diffuse Geschichte, es kann schon noch ein paar Tage dauern", sagte Rose am Samstag./kam/DP/stk