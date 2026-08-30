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30.08.2026 10:56:38

Dortmund startet mit Sieg in die Saison - 2:0 gegen den HSV

DORTMUND (dpa-AFX) - Vizemeister Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) ist mit einem Sieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann gegen den Hamburger SV 2:0 (2:0) und legte damit einen Tag nach dem 5:1 der Bayern gegen den VfB Stuttgart nach. Serhou Guirassy (9. Minute) und Neuzugang Giannis Konstantelias (45.+1) schossen die Dortmunder Tore.

Vor allem im ersten Durchgang war der BVB klar überlegen. Konstantelias, der für angeblich 26 Millionen Euro von PAOK Saloniki gekommen war, verletzte sich allerdings in der zweiten Hälfte und musste vom Platz. In der Schlussphase agierte Dortmund in Unterzahl, nachdem Samuele Inácio wegen groben Foulspiels nur drei Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte gesehen hatte (77.)./tas/DP/zb

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